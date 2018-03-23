Nusaybin Belediyesinden Güneş Enerjili Bank

Mardin'in Nusaybin İlçe Belediyesi, ilçenin işlek bölgelerine güneş enerjili oturma bankları yerleştirdi. Banklarda, dinlenen vatandaşlar elektronik eşyalarını da şarj edebilecek.

İçişleri Bakanlığınca, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal öncülüğünde ilçe neredeyse hergün yeni bir hizmetle tanışıyor. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce, Devlet Hastanesi, çarşı merkezi, duraklar ve demiryolu gibi kentin en yoğun olduğu bölgelere aydınlatma, vatandaşların oturup dinlenebileceği hem de telefon, tablet gibi elektronik aletlerini şarj edebileceği ve internet hizmetinden faydalanabileceği güneş enerjisiyle çalışan "şarj bank" yerleştirdi.

Projenin çevre dostu olduğunu belirten Nusaybin Belediyesi Çevre Mühendisi Demet Dursun, "Bunlar güneş panelleriyle çalışıyor. Bunun asıl hedefi yenilenebilir sistemlerdir. Yani çevre dostu teknolojilerdir. Güneş panelleriyle güneş enerjisini alıp elektrik enerjisine dönüştürüyor. Hem aydınlatmayı verebiliyor hem de USB girişleri olan bu oturma grupları şarj verebiliyor. Böylece elektrikten tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Dursun, "Burası Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve güneş enerjisine sahip ve yüksek verim alabilecek bir kaliteye sahip Mardin bölgesi. Bu yüzden en güzel verimi güneş ile sağlayabilirdik. Bunun için bu teknolojileri tercih ettik. Şuanda 10 tane alım yaptık. 10 işlek noktamızda bunlardan faydalanacağız. Şuan devlet hastanesinde kurulumunu yaptık. Diğerleri de en işlek olan noktalarımız olacak" diye konuştu.

"Bölgede bir ilk"

Oturma bankları ile ilgili bilgi veren Endüstri Mühendisi Kerem Erhan Emecan, "Bölgede ilk olan bu projeyi şuanda ben de test ediyorum. Mobil cihazlar hayatımızın bir parçası. ve bu telefonların şarjları çok çabuk bitiyor. Kamu alanlarında bu tür projelerin olması ve yaygınlaşması çok önemli. Bizde bekleme alanında telefonumuzu şarj edebiliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Devlet Hastanesi önünde kurulan bankta telefonunu şarj eden Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Bilal Eliş ise, şunları söyledi:

"Arkadaşım burada ameliyat oldu. Onu yanına geldik. Okuldan gelirken telefonlarımızın şarjı bitiyordu. Bu hizmet oldukça iyi oldu. Sadece Nusaybin için değil dışarıdan gelenler bunu gördüğünde ilçenin geliştiğini söyleyebiliyorlar. Bu da bizim için çok iyi ve bir gurur kaynağı oluyor." - MARDİN