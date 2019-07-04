Nusaybin Belediyesi'ne "borç bırakıldığı" iddiaları

Nusaybin Kaymakamlığı, belediyeye görevlendirme yapılan dönemde borç bırakıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı yayın organlarına yansıyan, 31 Mart seçimlerinin ardından Nusaybin Belediyesinde göreve başlayan yeni yönetim tarafından yapılan basın açıklamasında yanlış ve asılsız bilgilerin yer aldığının görüldüğü belirtildi.

"Görevlendirme yapılan dönemde 32 milyon 369 bin 52 lira 23 kuruş borç bırakıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Anılan borcun yaklaşık 28 milyon liralık kısmı, 2008'den itibaren süregelen ve Büyükşehir Belediyesiyle 2014 yılından itibaren ihtilaflı, devredilme süreci tamamlanamamış, belediye personellerinin zamanında ödenmemiş sigorta ve vergi borçlarıdır." ifadelerine yer verildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaların aksine, görevlendirilme yapılan dönemde yeni sigorta ve vergi borcu eklenmediği gibi önceki dönemden de kalan bu SGK ve vergi borçları yapılandırılmış (yarıya düşürülerek taksitlendirilmiş) ve görevlendirilme yapılan dönemde ödenmeye devam edilmiştir.

Kalan borcun büyük bölümü Dicle Kalkınma Ajansı'nın bedellerini ödeyeceği ve devam eden hak edişi yapılmamış bazı işlerin miktarları. Sonuç olarak Nusaybin Belediyesi'nin görevlendirme yapılan 2,5 yıllık dönemde ne özel sektöre ne de kamu sektörüne ödenecek herhangi bir borç bırakılmamış olup, belediye kasasında 2 milyon liralık nakit bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA