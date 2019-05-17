Nusaybin Belediye Binasına Polis Görevlendirmesi

Mardin'in Nusaybin Kaymakamlığı, güvenlik nedeniyle belediye binasında bulunan güvenlik noktasına görevlendirme yaptı.

Nusaybin Kaymakamlığı, güvenlik önlemleri çerçevesinden 14 Mayıs tarihinden itibaren Nusaybin Belediye binası girişine X-ray cihazı koydurdu ve polis görevlendirmesi yaptı. Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik ve koruma bürolarına bağlı amirler eşliğinde belediye binasına gelen polis ekipleri, kaymakamlığın yazısını belediyedeki yetkililere tebliğ etti. Yapılan görüşmeler sonrası X-ray cihazının konulması iptal edilirken güvenlik noktasına görevlendirilen iki polis memuru görevlerine başladı.

Belediye polisin geri çekilmesi için girişimlerde bulundu

Polis görevlendirilmesinden sonra Nusaybin Belediyesi polislerin geri çekilmesi için Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Emniyet Müdürlüğü nezdinde girişimlere başladı. Nusaybin Belediye Başkanı Av. Semire Nergiz tarafından yapılan açıklamada, "Nusaybin Kaymakamlığı ve emniyet müdürlüğü nezdinde yapılan girişimlerde, belediyemizin bulunduğu konum nedeniyle güvenli ek bir güvenliğe ihtiyacı bulunmadığı iletildi. Belediye binamızda görevlendirilen polis memurlarının geri çekilmesi ve genel olarak Nusaybin Kaymakamlığı yazısının iptal edilmesi için yazışmalarımız ve girişimlerimiz devam ediyor" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA