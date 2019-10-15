Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı

Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

15.10.2019 10:12
Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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