Nusaybin Belediye Başkanı Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
15.10.2019 10:12
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı ve 2 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince Nusaybin Belediyesinde de arama yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com