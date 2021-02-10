Nusaybin Atatürk Spor Salonu modern bir görünüme kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nusaybin Atatürk Spor Salonu modern bir görünüme kavuştu

10.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:24
Nusaybin Atatürk Spor Salonu modern bir görünüme kavuştu

Nusaybin ilçesinde tadilatı biten Atatürk Spor Salonu modern bir görünüme kavuştu.

Nusaybin ilçesinde tadilatı biten Atatürk Spor Salonu modern bir görünüme kavuştu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından onarımı yapılan Atatürk Spor Salonundaki çalışmalar sona erdi.

Isıtma ve soğutma tertibatı yapılan spor salonunda kauçuk zemin yenilendi, hakem ve yedek oyuncular için bench yapıldı. Kullanılmaz hale gelen tribünler yenildi. Asma basketbol potaları takılarak iç ve dış cephe boyaması yapıldı.

Tadilatı tamamlanan salonda incelemelerde bulunan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ömer Ali Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nusaybin Atatürk Spor Salonu modern bir görünüme kavuştu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 12:27:53. #1.14#
title