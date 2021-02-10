Nusaybin Atatürk Spor Salonu modern bir görünüme kavuştu

Nusaybin ilçesinde tadilatı biten Atatürk Spor Salonu modern bir görünüme kavuştu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından onarımı yapılan Atatürk Spor Salonundaki çalışmalar sona erdi.

Isıtma ve soğutma tertibatı yapılan spor salonunda kauçuk zemin yenilendi, hakem ve yedek oyuncular için bench yapıldı. Kullanılmaz hale gelen tribünler yenildi. Asma basketbol potaları takılarak iç ve dış cephe boyaması yapıldı.

Tadilatı tamamlanan salonda incelemelerde bulunan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak