Nurullah İvak'ta Osmangazi başarısı
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Nurullah İvak'ta Osmangazi başarısı

Nurullah İvak'ta Osmangazi başarısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Enes Cankaya, Nurullah İvak Atmalar Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcularından Enes Cankaya, Nurullah İvak Atmalar Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Şampiyonası, Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu'nda sona erdi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabaka, 130 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili Enes Cankaya, 55 metrelik disk atışı ile ikincilik kürsüsüne çıktı. Büyük mutluluk yaşayan Cankaya, gelecek müsabakalarda iddiasını koruyacağını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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