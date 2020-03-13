Nurullah Genç'in "Görünenin Şiiri Fotoğraf" sergisi açıldı
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Nurullah Genç, Eminönü, Genç, Güncel

Nurullah Genç'in "Görünenin Şiiri Fotoğraf" sergisi açıldı

Prof. Dr. Nurullah Genç'in "Görünenin Şiiri Fotoğraf" adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

13.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:48
Nurullah Genç'in

Prof. Dr. Nurullah Genç'in "Görünenin Şiiri Fotoğraf" adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

Eminönü'ndeki Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda gerçekleştirilen sergi açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, tarihi bir kubbenin altında çok anlamlı ve güzel bir sergiyi açtıklarını söyledi.

Kuralay, sanatçının çok anlamlı ve önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Aynı toprakların çocuklarıyız ve aynı yurtta beraber kalma fırsatı yakaladık. Nurullah Hocamı biz daha çok şair ve yazar sıfatıyla biliyoruz ancak başka sıfatları da üzerinde barındırıyor, aynı zamanda bir iktisatçı. Kelimelerle şiir yazan bir şair olarak biliyoruz ama ışıkla da şiir yazan bir fotoğrafçı. Uluslararası ödülleri olan, uluslararası nitelikte bir sanatçı." ifadesini kullandı.

Sanatçı, yazar, akademisyen ve iktisatçı olan Genç'in pek çok sıfatı bir arada barındırdığını anımsatan Kuralay, "Sanatçılığıyla beraber mütevazı kişiliğiyle de bizim için örnek. İTO olarak hocamın bu kıymetli çalışmalarını, bu güzel ve tarihi mekanda taçlandırmak istedik." değerlendirmesini yaptı.

"Fotoğraf, şiir gibi bir sanat dalı"

Şair, yazar, iktisatçı ve fotoğraf sanatçısı Prof. Dr. Genç, İTO'ya ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, 12 yıldır fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini ve çok ciddi emekler verdiğini söyledi.

Fotoğrafın da şiir gibi bir sanat dalı olduğunu belirten Genç, "Yıllarca, 40 yıl şiirle hemhal olmuş biriyim. Bir fotoğraf sergisinde bana fotoğraftaki ahenk, duygu, bilgi, biçim ve kompozisyon kavramlarından söz ettiklerinde şiirden bahsettiklerini düşünmüştüm. Fotoğraf sanatçısına 'Bana fotoğrafı çok kısa bir şekilde tarif edin.' dediğimde, 'Hocam fotoğraf görünenin şiiridir.' denilmişti. 'Peki ben bu şiiri yazabilir miyim?' diye sorduğumda, 'Bir hoca, bir makine olursa ve tekniğini öğrenirseniz çok iyi yazabilirsiniz' denilmişti." ifadesini kullandı.

Sergilenen fotoğraflar için dağ bayır dolaştığını, köy yollarında, ovalarda, kırlarda, şehir içlerinde, yurt içinde ve yurt dışında fotoğraf çektiğini dile getiren Genç, çalışmalarının 30'dan fazla ülkede sergilendiğini ve ödül aldığını kaydetti.

"Görme sıfatı resmin ve fotoğrafın kaynağıdır"

Allah'ın insana verdiği görme, işitme ve kelam sıfatlarının sanatın kaynağı olduğunu anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Görme sıfatı resmin ve fotoğrafın kaynağıdır. İnsan, görme sıfatıyla yeryüzünü müşahede eder. Yeryüzündeki görüntüleri hafızasına kaydeder ya da yaptığı alet ve makinelerle birtakım kaynaklara aktarır. Fotoğraf buradan doğar, sinema buradan doğar. Mesela işitme sıfatı musikinin kaynağıdır. Kelam sıfatı şiirin kaynağıdır. Biz yeryüzünde Allah'ın sıfatlarından yola çıkarak onun bize sunduğu kainat sanatı içerisinde insana düşen payı aramanın peşindeyiz. Fotoğraf da bunun bir neticesi olarak ortaya çıkar. Ben böyle inanıyorum ve bunun için fotoğrafın peşine düştüm."

Konuşmaların ardından sergi ziyarete açıldı.

Açılışa İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay'ın yanı sıra fotoğraf meraklıları ve Nurullah Genç okuyucuları katıldı.

Nurullah Genç, açılışın ardından izlenime sunulan eserlerin çekildiği mekanlara ve fotoğrafların hikayelerine ilişkin ziyaretçilere bilgi verdi.

"Renklerin Şiiri", "Hayal ve Hakikat", "İnsan ve Ötesi", "Gün Akşam Oldu" ve "Siyah Beyaz Bir Rüya" başlıkları altında 70'den fazla fotoğrafın yer aldığı sergi, 21 Mart'a kadar Hünkar Kasrı'nda gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Manşet

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