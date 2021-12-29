Nurten ÖZDOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Nurten ÖZDOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Nurten ÖZDOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Hasköy sakinlerinden Merhum Hüsamettin ÖZDOĞAN'ın kızı Murat, Huriye ve Mesut ÖZDOĞAN'ın kardeşleri Nurten ÖZDOĞAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Murat ÖZDOĞAN: 0531 816 36 89
29 Aralık 2021, Çarşamba
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