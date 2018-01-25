Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Nurten Bilecikligil güven tazeledi.

CHP Bilecik İl Başkanlığı binasında yapılan seçime tek liste halinde giren mevcut başkan Nurten Bilecikligil tekrar CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığında seçildi. CHP İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar'ın Divan Başkanlığında yapılan seçim sonrası CHP Kadın Kolları il kongrelerinin demokrasi şöleni içinde gerçekleştiklerini belirten Bilecikligil, "Bu zorlu yolda bana ve arkadaşlarıma güven duyarak bu onurlu görevi bir kez daha yapma şansı veren Cumhuriyet Halk Partisi aileme ve mücadele arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlçelerimizden gelerek kongremizi onurlandıran kadın kolları başkanlarıma, il delegasyonlarına divanda ve seçim kurulunda görev yapan arkadaşlarıma, ilçe başkanlarına, çalışmalarımızda olduğu gibi bizleri bugünde yalnız bırakmayan desteklerini esirgemeyen İl Başkanım Mehmet Metin Yaşar ve yöneticilerine, Merkez İlçe Başkanım Gültekin Çalışkan ve yönetimine, Merkez İlçe Kadın kolları Başkanım Özlem Yıldırım ve yönetimine il ve merkez ilçe gençlik kolları başkanlarımıza, emek veren, yanımızda olan olmayan, bizleri yalnız bırakmayan kongremize katılarak bizleri onurlandıran misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - BİLECİK