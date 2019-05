(NURSULTAN)- Bakan Çavuşoğlu: "İkili ticaret hacmimizi 5, daha sonra 10 milyar dolara rahatlıkla çıkabiliriz"

NURSULTAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bugün 3 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolara, daha sonra 10 milyar dolara rahatlıkla çıkabiliriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, başkent Nur Sultan'da yapılan "Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı"nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantılarda Bakan Atamkulov ve heyetlerle birlikte Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısını gerçekleştirdiklerini ve bu yıl içinde Kazakistan'ın ev sahipliğini yapacağı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarının gözden geçirildiğini kaydetti. Zirveye kader teknik görüşmelerin yapılacağını kaydeden Çavuşoğlu, zirvede imzalanacak anlaşmalarının hazırlıklarının yapılmasının önemli olduğunu kaydederek, "Bütün bu anlaşmaların ve çabalarımızın amacı ilişkilerimizi ve bağlarımızı daha da güçlendirmek. Özellikle kardeşim Beybut'un da söylediği gibi, ekonomik işbirliğimizi daha d güçlendirmek için ciddi potansiyelimi var. Karşılıklı yatırımları arttırmamız gerekiyor. İkili ticaret hacmimizi Nazarbayev ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın birlikte tespit ettiği, belirlediği hedeflere ulaştırmamız gerekiyor. Bugün 3 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolara, daha sonra 10 milyar dolara rahatlıkla çıkabiliriz. Bunun için birlikte çalışmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısının bir an evvel gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "Her iki taraftan da en üst düzeyde eş başkanın olması bu mekanizmaya ve ekonomik işbirliğimize ve ilişkilerimize verdiğimiz önemin göstergesidir. Kazakistan tarafından sayın Başbakanın eş başkanı olması, bizim tarafımızdan da Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay beyin eş başkanı olması KEK ve toplantılarının çok verimli ve etkin olacağını bir sinyalidir. Dolayısıyla bu toplantıyı en kısa zamanda gerçekleştirmek için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin tarım ve turizm konusundaki tecrübelerinin Kazakistan ile paylaşılması noktasında da yatırım noktasında da birlikte adım atılması konusunda hazır olduklarını belirterek, ulaştırma, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun Kazakistan'a kadar ulaştırılması ve kara yolu taşımacılığıyla ilgili iş birliğinin güçlendirilmesinin, atılacak adımları ekonomik işbirliğini güçlendireceğiniz sözlerine ekledi.

Bölgesel konuların ele alındığını kaydeden Çavuşoğlu, "Birçok bölgesel örgütte üyeliğimiz var. Kazakistan ve Türkiye sadece basit bir üye değildir. Bu teşkilatlar içinde aktif bir şekilde yer almaktadır. Kazakistan'ın bölgesel örgütlerde üstlendiği liderliği takdirle karşıladığımızı da söylemek isterim. Önümüzdeki aylara Asya Kalbi İstanbul Süreci Toplantısının yapılması, Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı ve daha sonra Mekke'deki zirve dahil birçok platformda birlikte olacağız" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ülkemize ziyaret gerçekleştiren ilk devlet başkanı aksakalımız Nursultan Nazarbayev olmuştur. Türk milleti olarak bunu hiçbir zaman unutmayacağız. FETÖ konusunda ve buradaki yapılanmaları konusunda da Kazakistan'dan beklentilerimizi bugün kardeşimize de anlatma fırsatı oldu. Terörle mücadelede ve güvenlik konusunda özellikle de iş birliğimizi derinleştirmek için ilgili birimlerimizin daha yakın temasta ve çalışma içerisinde olması her iki tarafın da yararınadır."

9 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Çavuşoğlu, "Biz kardeş parti ve Tokayev'e başarılar diliyoruz. Geçmişte birçok seçimi gözlemlemiştir. Kazakistan'ın her zaman olduğu gibi demokratik ve şeffaf bir seçim gerçekleştireceğinden şüphemiz yoktur. Türk dünyasının aksakalı Nazarbayev bağımsızlığının ardından Kazakistan'ın hızla kalkınmasını ve uluslararası camiada saygın bir üyesi haline gelmesini sağlayan büyük bir lideridir. Kendisinin, Kazakistan ve Türk dünyası için yaptıklarını unutmamız mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız, Sayın Nazarbayev'in Türk dünyasının aksakalı olarak nitelendirmektedir, her zaman bu unvanla saygı ile hitap etmektedir" şeklinde konuştu..

