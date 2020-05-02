Nurseli İdiz, salgın günlerinde çocuklar için masal projesi hazırlayacak
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Nurseli İdiz, salgın günlerinde çocuklar için masal projesi hazırlayacak

Nurseli İdiz, salgın günlerinde çocuklar için masal projesi hazırlayacak
02.05.2020 08:30 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:31

OYUNCU Nurseli İdiz, koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle evde geçirdiği süreyi fırsata çevirip, mutlu olmalarını istediği çocuklar için sosyal medyada yayımlamak üzere bir masal projesi üzerinde çalıştığını söyledi.

OYUNCU Nurseli İdiz, koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle evde geçirdiği süreyi fırsata çevirip, mutlu olmalarını istediği çocuklar için sosyal medyada yayımlamak üzere bir masal projesi üzerinde çalıştığını söyledi.

Türk tiyatrosunun usta ismi Nurseli İdiz, koronavirüs salgını nedeniyle kendisi gibi tiyatrocu olan aynı zamanda solistlik de yapan kızı Elif İdiz ile 'Evde kalın' çağrılarına uyarak İzmir'de 40 gündür izole bir yaşam sürüyor. 26 Eylül 2019- 13 Mart 2020 tarihleri arasında 'Etekler ve Pantolonlar' oyunu ile çıktığı Anadolu turnesinin ardından 19 Mart'ta İzmir'e geldiğini belirten İdiz, kızıyla özlem gideriyor. İdiz, evde izole olarak geçen zamanda yaptıklarını DHA muhabirine anlattı. Covid-19 salgını günlerini manevi bir mesaj olarak değerlendirdiğini belirten ünlü oyuncu Nurseli İdiz, bunu fırsata çevirip, mutlu olmalarını istediği çocuklar için sosyal medyada masal projesini hayata geçirmeyi planladığını söyledi. Salgın sürecinde birçok kişinin internette bir şeyler yaptığına dikkati çeken İdiz, "Saçmalayanlar da oluyor güzel şeyler yapanlar da. Biz de eski eşim Cem İdiz ve kızımız Elif İdiz ile çocuklar için hazırladıkları 'Yıldız Tozu' şarkılarından yola çıkarak, çocuklara masallar anlatalım istedik. Ben ve Elif masalları okuyup, anlatacağız. Biraz, bir dönem uyku saatinden önce çocuklara masallar anlatan Yeşilçam'ın merhum oyuncularından Adile Naşit gibi olacağım. O da bir nostalji gibi olacak" dedi.

Zamane çocuklarının çok zeki olduklarını vurgulayan İdiz, "Onları, büyük insanlar gibi bir şahsiyet yerine koyup, masalları anlatmanın çok doğru bir yöntem olacağını düşünüyorum. Böyle de yapacağım" diye konuştu.YEMEK YAPIP, İNGİLİZCE ÇALIŞIYORUM'Koronavirüs salgını nedeniyle evde geçen günlerde mutfaktaki marifetlerini de gösterdiğini belirten Nurseli İdiz, bol bol zeytinyağlı yemekler yaptığını söyledi. Ailesinin kökeninin Rumeli'ye dayandığı için zeytinyağlıların sofralarının olmazsa olmazı olduğuna dikkati çeken İdiz, "Mesela bugün mutfaktaydım ve altı çeşit yemek yaptım. Sadece zeytinyağlılar değil tabi ki. Salatalar ve bizimkiler ete düşkün olduğu için etli ve tavuklu yemeklerde hazırlıyorum. Fırın sütlaç gibi hafif sütlü tatlılarda yapıyorum" dedi.İdiz, ramazan ayı nedeniyle oruç tutanlara, daha sağlıklı olacağı için iftarlarda çorbayla başlayıp, zeytinyağlı sebze yemekleri ağırlıklı beslenmelerini tavsiyesinde bulundu.Yemek yapmanın dışında İngilizcesini ilerletmek için çalıştığını, bunun için bol bol alt yazılı film izlediğini anlatan İdiz, kitap okumaya ise bu aralar pek tahammülü olmadığını söyledi.'ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜM'34 yaşında tek başına yaşamaya alıştıktan sonra, ebeveynleri ile tekrar bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirten Elif İdiz ise, şunları söyledi: "Çeşme'de çalışıyorum. Haftanın bir günü İzmir'e babamı görmeye geliyorum. Ama annemle nadir görüşebiliyorduk. Tekrar bir arada bir hayata dönmek insana kendini güvende hissettiriyor. Ancak, alışılan rutinin dışına çıkılması nedeniyle zorlukları da olmuyor değil. Çocukluğuma döndüm diyebilirim."

Elif İdiz, annesi ile çocuklar için hazırlayacakları masal projesi için hazır olduğunu belirtip, "Annem büyük bir sanatçı olduğu için anlatımlarında güzel olacağını düşünüyorum. Şimdiden çok heyecanlandım. Şu an masalları seçiyoruz. En kısa zamanda alt yapısını da hazırlayıp, sosyal medyada yayına başlayacağız" dedi.


Kaynak: DHA

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