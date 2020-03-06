Nursel Köse: Komedyen erkek yok
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Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Oyuncu Nursel Köse, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Giyim tarzıyla dikkat çeken Köse, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı

06.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:43
Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Ünlü oyuncu'ya "Kadın komedyen pek yetişmiyor" tartışmasını hatırlatılınca önce 'yok' dedi sonra 'var' diyerek kafa karıştırdı.& ;

'Komedi yapmıyoruz'

Köse "Yok, "Kadından komedyen olmaz" anlamına gelmez ama yeterince komedyen erkek de yok. Komedi de yapmıyoruz ki.& ; Gülecek halimizde yok bir şeylere. Her şey düzelir, gülecek hale geldiğimizde komedi de yaparız.

Ama kadın komedisi olmak zorunda" şeklindeki şaşırtıcı açıklamasından sonra& ; "Şu anda Türkiye'de kadın komedyen oyuncu yok mu?" sorusuna ise "Komedyen oyuncu çok ama her yerde sahne almalıyız. Anlatmalıyız, güldürmeliyiz, konuşmalıyız ama komediye ruhumuz yok şu anda ülke olarak. Acılarımız var, üzüntülerimiz var, savaşlarımız var." diye cevap verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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