Nursel Köse: Komedyen erkek yok

06.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:43

Ünlü oyuncu'ya "Kadın komedyen pek yetişmiyor" tartışmasını hatırlatılınca önce 'yok' dedi sonra 'var' diyerek kafa karıştırdı.& ;

'Komedi yapmıyoruz'

Köse "Yok, "Kadından komedyen olmaz" anlamına gelmez ama yeterince komedyen erkek de yok. Komedi de yapmıyoruz ki.& ; Gülecek halimizde yok bir şeylere. Her şey düzelir, gülecek hale geldiğimizde komedi de yaparız.

Ama kadın komedisi olmak zorunda" şeklindeki şaşırtıcı açıklamasından sonra& ; "Şu anda Türkiye'de kadın komedyen oyuncu yok mu?" sorusuna ise "Komedyen oyuncu çok ama her yerde sahne almalıyız. Anlatmalıyız, güldürmeliyiz, konuşmalıyız ama komediye ruhumuz yok şu anda ülke olarak. Acılarımız var, üzüntülerimiz var, savaşlarımız var." diye cevap verdi.



