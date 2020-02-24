Nursal Bilgin'in hayatını kaybetmesi
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Nursal Bilgin'in hayatını kaybetmesi

Eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in hayatını kaybetmesi üzerine lacivert-beyazlı futbol takımı, Bilgin'in vefat ettiği hastaneye geldi.

24.02.2020 23:45 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:48
Nursal Bilgin'in hayatını kaybetmesi

Eski Sportif Direktörü Nursal Bilgin'in hayatını kaybetmesi üzerine lacivert-beyazlı takımı, Bilgin'in vefat ettiği hastaneye geldi.

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçında tribünde rahatsızlanarak 'ndaki İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nursal Bilgin, hayatını kaybetti.

Bilgin'in bir dönem görev yaptığı Kasımpaşa Futbol Takımı, maçın ardından hastaneye geldi.

Eski Kasımpaşalı futbolcular Veysel Sarı ve Karim Hafez de hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Kasımpaşalı futbolcular ve idareciler, Bilgin ailesine taziyede bulunduktan sonra hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA

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: Nursal Bilgin'in hayatını kaybetmesi
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