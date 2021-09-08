Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri MHP İl Başkanı İncetoprak'ı ziyaret etti
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Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri MHP İl Başkanı İncetoprak'ı ziyaret etti

Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri MHP İl Başkanı İncetoprak'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ı ziyaretinde ülkemizin daha fazla üretmek durumunda olduğunu söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ı ziyaretinde ülkemizin daha fazla üretmek durumunda olduğunu söyledi. Başkan Nursaçan, herkesin milletine ve memleketine karşı sorumlu olduğunu kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ı ziyaret ederek il yönetimiyle birlikte hayırlı hizmetler yapması temennisinde bulundu. MHP İl Başkanı İncetoprak'a Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgiler veren Başkan Tahir Nursaçan, Kayseri sanayicisinin devletine bağlı ve milletine sevdalı insanlar olduğunu söyledi. Ülkemizin daha fazla üretmek zorunda olduğunu vurgulayan Başkan Nursaçan, "Hepimizin milletimize ve memleketimize karşı sorumluluğu var. Bu sorumluluğun gereği olarak da çok çalışmalıyız" dedi.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri ve ülkemizin menfaatine olan konularda el birliği ile çalışabileceklerini kaydetti. - KAYSERİ

Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri MHP İl Başkanı İncetoprak'ı ziyaret etti
Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri MHP İl Başkanı İncetoprak'ı ziyaret etti
Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri MHP İl Başkanı İncetoprak'ı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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