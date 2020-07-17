Nursaçan, "Türkiye-Azerbaycan iki devlet, tek millettir"
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Nursaçan, "Türkiye-Azerbaycan iki devlet, tek millettir"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Türkiye-Azerbaycan iki devlet, tek millettir" dedi.

Nursaçan,
17.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:40

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Türkiye-Azerbaycan iki devlet, tek millettir" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde Ermenistan birlikleri tarafından Azerbaycan'a yönelik yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi.

Nursaçan, "Güney Kafkasya'da dahil, dünyanın neresinde olursa olsun refah, huzur ve barışın sağlanması, kan ve gözyaşının dinmesi için ilgili ve yetkili herkesi, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz.

Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, tek millettir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve halkı olarak, dost ve kardeş, Can Azerbaycan'ın yanındayız" ifadesinde bulundu.

Nursaçan, "Ermenistan, Azerbaycan'a ait Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği toprakları terk etmeli, hak ve hukuk tanımayan işgalci tutumundan derhal vazgeçmelidir.

Bu vesile ile, işgalci Ermenistan birliklerinin saldırısı sonucu şehit düşen Azerbaycan'lı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyor, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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