Başkan Nursaçan: "Al bayrağımızı en yükseğe diktik"

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok ve il yönetim kurulu üyeleri, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok ve il yönetim kurulu üyeleri, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Nursaçan, ziyarette Kayseri OSB'de yaptıkları yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı ziyarette Cumhur İttifakı'nın birlik beraberliği ve daha fazla güçlenmesi için çalıştıklarını söyledi. İl Başkanı Serkan Tok, bu amaçla meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaret programı başlattıklarını kaydetti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da nazik ziyaretleri için Başkan Serkan Tok'a teşekkür etti ve OSB'de yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kayseri OSB'ye ve dolayısıyla Kayseri'ye Türkiye'deki OSB'ler içinde bulunan en büyük Güneş Enerji Santrali, Türkiye'nin en modern fuar alanlarından olan Kayseri OSB -TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji ve daha pek çok önemli yatırımı kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Tahir Nursaçan, "Organize Sanayi Bölgemizde al bayrağımızı en yükseğe diktik. Reel anlamda da 72 metrelik direkle en yükseğe diktik, yaptığımız eserlerle de bayrağımızı en yüksekte dalgalandırıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı