Nursaçan korona virüse yakalandı
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Nursaçan korona virüse yakalandı

14.11.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:07
Nursaçan korona virüse yakalandı

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, korona virüse yakalandığını söyleyerek, son bir hafta içerisinde kendisiyle temas eden kişilerin de test yaptırmasını istedi.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, korona virüse yakalandığını söyleyerek, son bir hafta içerisinde kendisiyle temas eden kişilerin de test yaptırmasını istedi.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, yaptığı açıklamada, "Değerli Kardeşlerim; kovid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim devam ediyor. Çok şükür sağlık durumum gayet iyi. Son bir hafta içerisinde benimle temas halinde olanların test yaptırması, sağlıkları bakımından faydalı olacaktır. Sağlığımıza ve tedbirlere her zamankinden daha fazla dikkat edelim. Dualarınızı bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına mümkün olduğu kadar riayet edelim" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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