Nursaçan, İl Sağlık Müdürlüğü'nün Kayseri OSB'deki Aşı Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, aşı uygulamasının Kayseri OSB'de büyük ilgi gördüğünü belirterek, sabit ve mobil aşı ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, aşı uygulamasının Kayseri OSB'de büyük ilgi gördüğünü belirterek, sabit ve mobil aşı ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Tahir Nursaçan, 16 Haziran Çarşamba günü OSB'de bir günde 2 bin 380 aşı yapıldığını kaydetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hizmet binası karşısında oluşturulan İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Ekiplere kolaylıklar dileyen ve aşı ekiplerinin şahsında tüm sağlık çalışanlarına fedakarlıkları için teşekkür eden Tahir Nursaçan, aşı yaptırmak için uygulama merkezine gelen çalışanlarla da sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"BİR GÜNDE 2 BİN 380 DOZ AŞI"

Sağlık Bakanlığı'nın OSB'ler için sağladığı aşı imkanlarını kısa sürede yaptıkları organizasyonla Kayseri OSB'de başlattıklarını ifade ederek İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür eden Başkan Tahir Nursaçan, "Sayın Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi üretimin devamlılığı ve güvenliği için aşı çalışmaları çok önemli. OSB'ler için sağlanan aşı imkanlarını kısa sürede organize olarak lojistik destek vermek suretiyle OSB'miz içerisine getirdik. Tüm fabrikalarımızda çalışanlar İl Sağlık Müdürlüğümüzün Aşı Uygulama Merkezi'nde aşılarını olabiliyorlar. Ayrıca Mobil Aşı Ekipleri de fabrikalarımıza giderek aşı yapıyor. 16 Nisan Çarşamba günü OSB'miz içindeki sabit ve mobil aşı uygulama ekipleri tarafından 2 bin 380 doz aşı yapıldı. Bu hızla gidildiği takdirde kısa süre içerisinde aşı çalışmalarının ilk doz uygulaması tamamlanır" dedi.

Üretim verimliliği açısından OSB'deki aşı çalışmalarının önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Tahir Nursaçan, "Sanayicilerimiz ve çalışanlarımız aşı konusunda büyük hassasiyet gösteriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Aşı uygulamasının OSB içinde olması hastanelerimizdeki yoğunluğun azalmasına da neden oluyor. Ayrıca yerinde aşı uygulaması ile iş gücü kaybının da önüne geçildi. İnşallah bu çalışmalar sayesinde virüsten kurtulacağız ve normal hayatımıza geri döneceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı