Nursaçan, Fuar ve Kongre Merkezi Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaat çalışmalarını inceledi.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Nursaçan, Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaat çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Fuar merkezinin 2018 yılı başında tamamlanması için yoğun tempoyla çalıştıklarını belirten Nursaçan, şunları kaydetti:

"Bu yılbaşında hizmete sunmayı planladığımız fuar ve kongre merkezi ilimizin ticaret potansiyeline çok şey katacaktır. Tarihinde hep ticaret ile anılmış, geçmişinde Yabanlu Pazarı gibi dünyanın ilk uluslararası fuarını barındıran şehrimize, bu fuar alını kazandırmak boynumuzun borcudur. Günümüzde pazarda meydana gelen yeni gelişmeler rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı ortamları doğurmuştur. Fuar organizasyonları sadece organizatör firmalar ya da katılımcı firmalar açısından değil, aynı zamanda düzenlendikleri kent, bölge hatta ülkeler için olumlu sonuçlar doğurmakta, yöre halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılarda bulunmaktadırlar."