Nursaçan: "Ekonomik zafer için daha çok yolumuz var"
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Nursaçan: "Ekonomik zafer için daha çok yolumuz var"

Nursaçan: 'Ekonomik zafer için daha çok yolumuz var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, TÜİK'in açıkladığı ihracat verilerine göre Temmuz ayında Kayseri'nin ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında arttığını belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, TÜİK'in açıkladığı ihracat verilerine göre Temmuz ayında Kayseri'nin ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında arttığını belirtti. Başkan Nursaçan, yılın ilk 7 ayında gerçekleşen ihracat rakamında ise yüzde 44 artış gerçekleştiğini kaydetti. Başkan Nursaçan, daha fazla üretim ve daha fazla ihracat için kenetlenilmesi gerektiğini belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, olumsuz dış etkenlere rağmen sanayicinin üretim ve ihracatta tarih yazmaya devam ettiğini söyledi. TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Tahir Nursaçan, "Temmuz ayında Türkiye genelindeki ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %10,2 artarak 16 milyar 415 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayındaki ihracatımız ise %34,9 oranındaki artışla 121 milyar 325 milyon dolara yükseldi. Kayseri'de ise Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde % 9,1 artış yaşandı ve ihracatımız 258 milyon 325 bin dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayındaki ihracatımı ise % 44'lük artışla 1 milyar 941 milyon 804 bin dolara yükseldi" dedi.

Türk sanayicisinin ekonomik kalkınma için çok önemli mesafeler kat ettiğini vurgulayan Başkan Nursaçan, "Sanayicimize destek verilir ve her noktada birlik beraberlik sağlanırsa kısa zamanda büyük atılımlar yapmaya muktediriz. Cephede kazandığımız zaferleri ekonomide de yaşayabilmemiz için daha çok üretip daha çok ihracat yapmamız gerekiyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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