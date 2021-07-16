Nursaçan, Demokrasi Yürüyüşüne katıldı
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Nursaçan, Demokrasi Yürüyüşüne katıldı

Nursaçan, Demokrasi Yürüyüşüne katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Demokrasine Yürüyüşüne katıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen Demokrasine Yürüyüşüne katıldı.

Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Kartal Şehitliği'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren demokrasi yürüyüşüne ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa katıldı.

15 Temmuz 2016'da vatan üzerine hesap yapan şer güçler ve onların işbirlikçisi içerdeki hainlere karşı milletçe elde edilen demokrasi zaferinin yıldönümünde milli birlik ve beraberliği bir kez daha gösterdiklerini ifade eden Başkan Tahir Nursaçan, "Şehrimizin yöneticileri ve hemşehrilerimizle birlikte Demokrasi Yürüyüşü'ne, akabinde de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programa katıldık. Vatanı için her an göğsünü siper etmeye hazır olan hemşehrilerim Kayseri Cumhuriyet Meydanını bir kez daha doldurdu. Böylesine aziz bir milletin ferdi olmaktan onur duyuyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere 15 Temmuz destanını yazan milletimizin her ferdine şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KAYSERİ

Nursaçan, Demokrasi Yürüyüşüne katıldı
Nursaçan, Demokrasi Yürüyüşüne katıldı
Nursaçan, Demokrasi Yürüyüşüne katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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