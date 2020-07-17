Nursaçan'dan Azerbaycan'a destek
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Nursaçan'dan Azerbaycan'a destek

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde Ermenistan birlikleri tarafından Azerbaycan'a yönelik yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını belirtti.

Nursaçan'dan Azerbaycan'a destek
17.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:53

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde Ermenistan birlikleri tarafından Azerbaycan'a yönelik yapılan saldırıları şiddetle kınadıklarını belirtti.

Nursaçan, yazılı açıklamasında, Güney Kafkasya dahil, dünyanın neresinde olursa olsun refah, huzur ve barışın sağlanması, kan ve gözyaşının dinmesi için ilgili ve yetkili herkesi, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ettiklerini bildirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet, tek millet olduğunu vurgulayan Nursaçan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve halkı olarak dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Ayrıca Ermenistan, Azerbaycan'a ait Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği toprakları terk etmeli, hak ve hukuk tanımayan işgalci tutumundan derhal vazgeçmelidir.

Bu vesile ile işgalci Ermenistan birliklerinin saldırısı sonucu şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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