Nursaç Doğanışık kimdir? Nursaç Doğanışık kaç yaşında, nereli? Nursaç Doğanışık hayatı ve biyografisi!

Ses sanatçısı olan Nursaç Doğanışık'ın hayatı merak ediliyor. İstanbul'da dünyaya gelen Nursaç Doğanışık kimdir? Nursaç Doğanışık kaç yaşında, nereli? Nursaç Doğanışık hayatı ve biyografisi!

Ses sanatçısı olanNursaç Doğanışık'ın hayatı merak ediliyor. İstanbul'da dünyaya gelen Nursaç Doğanışık kimdir? Nursaç Doğanışık kaç yaşında, nereli? Nursaç Doğanışık hayatı ve biyografisi!

NURSAÇ DOĞANIŞIK KİMDİR?

Ses sanatçısı Nursaç Doğanışık, İstanbul'da dünyaya gelmiş, ilk, orta ve lise tahsilini İstanbul Etilerde, yüksek tahsilini ise, 1987 yılında mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı şan (ses eğitimi) bölümünde tamamlamıştır.

Henüz konservatuar öğrencisi iken, 1984 yılında açılan sınavla, İstanbul Üniversitesi Folklor Tatbikat Topluluğunda profesyonel hayata ilk adımını atmıştır. 1986 yılında T.R.T. İstanbul radyosunun açtığı yetişmiş sanatçı sınavını kazanarak, kadrosunu T.R.T. ye naklettirmiş ve bu arada öğrenimine devam ettiği okulundan da mezun olmuştur.

Uzun yıllar mezun olduğu okulda repertuar öğretim görevlisi olarak hizmet veren sanatçı, çok sayıda albüm çalışmaları, TV programları yapmış ve konserler vermiştir. Nursaç Doğanışık, Türk halk müziğini yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil etmiş, çok sayıda ödüle lâyık görülmüştür.

1989 yılında T.R.T. müzik ödülü,

1990 ve 1991 yıllarında yılın Türk halk müziği sanatçısı seçilerek, Altın Kelebek ödülü,

1992 yılında; sinema, tiyatro, müzik, radyo ve TV sanatçıları derneğinin Türk halk müziği ödülü ve

2008 yılında, Toplumsal Etik Derneğinin meslekte etik davranışlar ödülü ile onurlandırılmıştır.

Ayrıca katıldığı festival ve konserlerde, özel kuruluş ve üniversitelerden çok sayıda plaket ve onur belgesi verilmiştir. "Sanatçı öğretim görevlisi " sıfatıyla Uluslararası Türkoloji Kongresi ile yurt içinde ve yurt dışında bazı üniversitelerin davetlisi olarak, "Türk müziği ve karşılaştırmalı dünya müzikleri" ile ilgili çeşitli konularda sunumlar ve tebliğler vermiştir.

Nursaç Doğanışık, birçok Türk halk müziği ve Türk halk oyunları yarışmalarında, jüri üyesi sıfatıyla bulunmuş, anaokulunda başlayan Türk Halk Oyunları sevdası, öğrenim hayâtı boyunca devam etmiştir.Çeşitli yörelerin halk oyunlarını, Türk Folklor Kurumunda icra edip, eğitmenliğini yaparak, uzun yıllar bu dalda da çalışan sanatçı, değişik yörelerin ekipleriyle yurt içi ve yurt dışında birçok festival ve yarışmada dereceler almıştır.

Nursaç Doğanışık, T.R.T. de yayınlanan; Potansiyel Gap, Ankara rüzgarı , Halkalı şeker, Üçü bir yerde gibi TV programlarında, hem sanatçı hem sunucu sıfatıyla başarılı imzalar atmış ve 2006 – 2007 yıllarında da, T.R.T. icra denetim kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.