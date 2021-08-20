Nurper Özbar, 2021 CEV EuroVolley'de ülkemizi temsil ediyor
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Nurper Özbar, 2021 CEV EuroVolley'de ülkemizi temsil ediyor

Nurper Özbar, 2021 CEV EuroVolley'de ülkemizi temsil ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurper Özbar, ülkemizi EuroVolley'de temsil ediyor.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurper Özbar, ülkemizi EuroVolley'de temsil ediyor.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 32. kez gerçekleştirilecek olan 2021 CEV EuroVolley organizasyonuna; Romanya, Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan ev sahipliği yapıyor.

2021 CEV EuroVolley A Grubu'nda yapılacak olan ilk maçta, organizatör ülkelerden biri olan Sırbistan, ilk kez EuroVolley deneyimi yaşayacak olan Bosna Hersek ile karşılaşıyor. Bosna Hersek'in iyi mücadele etmesine rağmen, deneyimsizliğinin azizliğine uğrayarak fileden 3-0 yenik ayrıldı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurper Özbar, müsabakada yardımcı hakem olarak yer alıp, hem Ülkemizi hem de Düzce Üniversite'sini temsil ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Nurper Özbar, 2021 CEV EuroVolley'de ülkemizi temsil ediyor - Haberler Spor
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