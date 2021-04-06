Nurolbank Campus Cup Yat Yarışları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi
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Nurolbank Campus Cup Yat Yarışları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor
Nurolbank Campus Cup Yat Yarışları, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ertelendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenmesi planlanan Nurolbank Campus Cup Yat Yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenmesi planlanan Nurolbank Campus Cup Yat Yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelendi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında devam eden hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle, 16-17-18 Nisan'da düzenlenmesi planlanan Nurolbank Campus Cup Yat Yarışları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu karar üniversite yelken takımlarından gelen talepler üzerine alınmıştır. Nurolbank Campus Cup Yat Yarışları güncel tarihi 19-20-21 Kasım 2021'dir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, MIYC Kış Trofesi 1, 2, 3 ve 4. ayak yarışları da salgın dolayısıyla önce ertelenmiş, sonrada iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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