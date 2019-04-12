Nürnberg'de 'Filtre ve Toz Toplama Ürünleri' Fuarı

Almanya'nın Nürnberg kentinde 6 salonda üç gün süren 'POWTEC- PARTEC 2019' Mekanik Proses Mühendisliği, Filtre ve Toz Toplama Ürünleri fuarına katılan 5 Türk firması yeni ürünlerini tanıttı.

Nürnberg'de düzenlenen POWTEC- PARTEC 2019 Mekanik Proses Mühendisliği, Filtre ve Toz Toplama Ürünleri Fuarı'na 35 ülkeden 825 firma katıldı. 5 Türk firması da üç gün süren fuarda toz toplama ürünleri, hava filtreleri ve maden değirmenlerini tanıttı.

Endüstriyel toz uzlaştırma ekipmanları üreten ve 25 ülkeye ihracat yapan ED-VAN firması Genel Müdür Yardımcısı Necmi Gürbüz, hava filtreleri ve dizaynları ile her türlü aşamayı kontrol altına alan mühendislik tasarımlarını tanıttı.

"TÜM DÜNYAYA HİTAP EDİYORUZ"

Kocaeli'nde faaliyet gösteren Ersel Ağır Makine Sanayi'nin Proje Yöneticisi Umut Barış ise firmalara, maden sektörlerine ürettikleri değirmenleri tanıttı ve tüm dünyaya hitap ettiklerini söyledi.

İstanbul'da faaliyet gösteren Türk firması Ulpa Dust Endüstriyel Toz Toplama Sistemleri Sanayi'nin Satış Müdürü M.Tuna Yeşilırmak, ürünlerine ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi. - N

Kaynak: DHA