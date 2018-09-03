Nürnberg'de Başarılı Öğrenciler Hayvanat Bahçesini Ücretsiz Gezebilecek

Nürnberg Hayvanat Bahçesi, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında başarılı olmuş 17 yaş altı öğrencilerin, okulların açılmasından bir gün önce 10 Eylül Pazartesi günü, hayvanat bahçesini bedava gezebileceklerini duyurdu.

Hayvanat bahçesini ücretsiz gezebilmek için öğrencilerin karnelerinin pekiyi olması gerekiyor ve 14 yaşındaki öğrencilerin yanlarında yetişkin bir bireyin olması şart koşuluyor fakat söz konusu yetişkinin ücret ödemesi isteniyor. (Fotoğraflı) - Rnberg