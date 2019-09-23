Nürnberg'de barış sofrası kuruldu

23.09.2019 10:34

Nürnberg kentinin resmiyet kazanmasının 950'nci ve 30 Yıl Savaşları'nın bitişinin 350'nci yılında, savaşı sonlandıran barış görüşmelerinin yapıldığı Nürnberg kentinde devasa bir barış sofrası kuruldu. 7 kilometre uzunluğundaki masalarda, Türk kuruluşları da yer aldı.

TÜRK-ALMAN KADINLAR KULÜBÜ DE MASADA YER ALDI

Kornmark meydanında kurulan 7 kilometre uzunluğundaki masada her milletten binlerce insan yer aldı. Kurulan sofrada, Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü de yer aldı. Masada yer alan Nürnberg Şehir Filarmoni Orkestrası'nda flüt akademisyeni Hazar Birkan'da flütü ile mini bir konser verdi. Türk-Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Avukat Sevtap Oygün, masada kadınlar arası dostluğu pekleştirmek için yer aldıklarını ve buraya herkesi beklediklerini söyledi. Oygün, "Nürnberg'de 20 yıldan beri bir gelenek var. Dernekler, insanlar, hep birlikte barış sofrasında toplanıyorlar. Biz de Kadınlar Kulübü olarak daha önce de olduğu gibi bu senede hep beraberiz. Kadınlar arasındaki dostluğu insanlara göstermek istiyoruz. Herkes buyursun gelsin" ifadelerini kullandı. Kadınlar Kulübü tarafından masayı ziyaret edenlere börek, gözleme gibi yiyecekler ikram edildi.

ANTALYA BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI DA DAVETLİLER ARASINDAYDI

Barış masası etkinliğine kardeş şehir Antalya Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ile Antalya İnsan Kardeş Şehir Derneği Başkanı Rıza Özlek katıldı. İkili masaları ziyaret ederek, Antalya ile ilgili bilgiler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Nürnberg Kornmark'ta kurulan barış masaları

-İnsan hakları sokağında, Türkçe insan hakları yazısı

-Türk-Alman Kadınlar Kulübü başkanı Avukat Sevtap Oygün DHA'ya konuşuyor

Kaynak: DHA