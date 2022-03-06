Nurmagomedov UFC Şöhretler Listesi'ne girecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nurmagomedov UFC Şöhretler Listesi'ne girecek

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
Nurmagomedov UFC Şöhretler Listesi'ne girecek

Kariyerini 2020'de noktalayan Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, UFC (Ultimate Fighting Championship) Şöhretler Listesi'ne girecek.

Kariyerini 2020'de noktalayan Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, UFC (Ultimate Fighting Championship) Şöhretler Listesi'ne girecek.

UFC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, hafif sıklet şampiyonu Nurmagomedov'un, Rafael Dos Anjos, Conor McGregor, Dustin Poirier ve Justin Gaethje ile yaptığı müsabakaların hala akıllarda olduğu belirtildi.

33 yaşındaki Nurmagomedov'un, yazın ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek törenle UFC Şöhretler Listesi'ne adını yazdıracağı ifade edildi.

Dağıstan doğumlu "Kartal" lakaplı eski sporcu, 12 yıllık kariyerinde çıktığı 29 maçı da kazanmıştı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Khabib Nurmagomedov, Dos Anjos, Rus, UFC, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title