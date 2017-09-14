Nuriye ve Semih Tutuklu Kalacak

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile işlerini kaybeden Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hukuki hak arama yolları bulunmadığı için açlık grevine başlamış ve tutuklanmışlardı. Açlık grevlerinin 189. gününde ilk duruşmaları görülen ikilinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



Dava sırasında ise adliye binası dışında gerçekleşen protesto gösterilerine polis sert müdahale etti. Gözaltıların gerçekleştiği olaylarda yerde süreklenenler ve polis gazından etkilenenler oldu.



Semih Özakça'nın eşi duruşma öncesi gelişmelerden yaşadığı umutsuzluğu şe sözlerle dile getirdi:



"Nuriye ve Semih'in davasına hakim olan tüm avukatları göz altına alındı ve hala gözaltında tutuluyorlar. Nuriye ve Semih'i de duruşmaya getirmiyorlar. O zaman da biz mahkemeye giyotin var mı diye bakmaya gideceğiz sadece herhalde diye düşünüyorum."



Duruşmadan iki gün önce Nuriye ve Semih'in avukatlarının gözaltına alınmaları ise amatör kameralara yansıdı. Delillerin henüz toplanmadığı gerekçesiyle tutuklulukları devam edecek olan ikilinin davası 28 Eylül'e ertelendi.



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Tags: Türkiye Polis şiddeti Açlık grevi Gepost: 14 september 2017