Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın Yargılandığı Dava

"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın Ankara Adliyesinde görülen davası öncesi izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 24 kişi gözaltına alındı.



Gülmen ve Özakça'nın "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.



Davadan önce aralarında CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu ile HDP Milletvekili Mithat Sancar'ın da arasında bulunduğu grup, Ankara Adliyesi önünde toplanmaya başladı.



Adliye önünde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis ekipleri izin vermedi. Dağılmaları yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba müdahalede bulunuldu. Müdahalenin ardından 11'i kadın 24 kişi gözaltına alındı.



Kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmış ve haklarında dava açılmıştı.