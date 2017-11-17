Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Davasında 4. Duruşma

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve işlerine dönmek amacıyla açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davanın 4. duruşmasına, ev hapsi kararı verilen tutuksuz sanık Semih Özakça ile tutuksuz sanık Acun Karadağ katıldı. Tutuklu sanık Nuriye Gülmen ile tedavi gördüğü Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tutuklu odasından SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu. Duruşmayı bazı CHP'li milletvekilleri de izledi.



Mahkemeye gelen evrakların okunmasının ardından savunma yapan Gülmen, mahkeme huzurunda savunma yapmak istediğini söyledi. Silahlı terör örgütü DHKP-C'nin talimatı ile açlık grevine başlamadığını savunan Gülmen, "Talimatla kimse bir gün bile aç kalmaz. Ben 254 gündür açlık grevindeyim. Birinin baskısı ile bir gün bile aç kalmadım" dedi.



Gülmen, çalıştığı Konya Selçuk Üniversitesinden ihraç edilmesinden sonra işine dönmek için dava açtığını, basın açıklamaları yapmaya başladığını anlatarak, "9 Kasım'da beni orada o eylemi yapmaya götüren şey adalet açlığıydı. Beni işimden ettiler, işimi istiyorum. Ben açıktayken üniversitenin yaptığı hatayı anlayacağını ve beni görevime iade edeceğini düşünüyordum. Bütün bu yolları tükettik, her şeyi kullandık ve evet işimizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 1 saat savunma yapan Gülmen'in yorulduğunu söylemesi ve ara istemesi üzerine duruşmaya 10 dakikalık ara verildi. Verilen aranın ardından savunmasına devam eden Gülmen, Yüksel Caddesi'nde bir müddet oturma eylemi yaptıklarını, ardından da açlık grevine başladıklarını söyledi. Gülmen, terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla gözaltını alındıklarını kaydederek, 5 gün gözaltında kaldıklarını belirtti.



Duruşmaya saat 14.00'e kadar ara verildi. - ANKARA