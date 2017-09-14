Nuriye Gülmen ve Semih Özakça davası öncesi arbede

Ankara Adliyesi önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti



ANKARA - Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın duruşmaların görüldüğü Ankara adliyesi önünde arbede çıktı.

Duruşma öncesi Ankara Adliyesi önünde toplanan grupları polis ekipleri dağılmaları konusunda uyardı. Yapılan uyarılara rağmen eylem yapmakta grupların ısrar etmesi üzerine polis müdahale etti. Müdahale sonucu bazı eylemciler gözaltına alındı.