Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Davası Öncesi Arbede
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça davası öncesi arbede Ankara Adliyesi önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale ettiANKARA - Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın duruşmaların görüldüğü Ankara adliyesi önünde arbede çıktı.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça davası öncesi arbede
Ankara Adliyesi önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
ANKARA - Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın duruşmaların görüldüğü Ankara adliyesi önünde arbede çıktı.
Duruşma öncesi Ankara Adliyesi önünde toplanan grupları polis ekipleri dağılmaları konusunda uyardı. Yapılan uyarılara rağmen eylem yapmakta grupların ısrar etmesi üzerine polis müdahale etti. Müdahale sonucu bazı eylemciler gözaltına alındı.