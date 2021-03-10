Nuriye Düğün Salonunun tahsis protokolü yenilendi
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Nuriye Düğün Salonunun tahsis protokolü yenilendi

10.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:33
Nuriye Düğün Salonunun tahsis protokolü yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Saruhanlı Belediyesine 5 yıllığına tahsis edilen ve tahsis süresi dolan Nuriye Mahallesi düğün salonunun tahsis protokolü yenilendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Saruhanlı Belediyesine 5 yıllığına tahsis edilen ve tahsis süresi dolan Nuriye Mahallesi düğün salonunun tahsis protokolü yenilendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, düğün salonunun tahsis protokolüne imza attı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

Saruhanlı'ya bağlı Nuriye Mahallesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan düğün salonu, 2016 yılında 5 yıllığına bedelsiz olarak Saruhanlı Belediyesine tahsis edilmişti. 2021 yılında tahsis süresi dolan düğün salonunun tahsis protokolü yenilendi. Nuriye Mahallesi 105 ada 1 parselde bulunan düğün salonunun tahsisi için protokol töreni düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, düğün salonunun tahsis protokolüne imzaları attı. Protokole göre Nuriye Mahallesi'nde bulunan düğün salonu 5 yıl daha bedelsiz olarak Saruhanlı Belediyesine tahsis edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti. - MANİSA

Nuriye Düğün Salonunun tahsis protokolü yenilendi
Nuriye Düğün Salonunun tahsis protokolü yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 14:42:17. #1.14#
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