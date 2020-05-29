Nuri Ürkündaş: "Fetih bir ruhtur, fetih bir evrensel meşaledir" Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, İstanbul'un Fethi'nin 557. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, İstanbul'un Fethi'nin 557. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Ürkündaş mesajında, Türk Milleti'nin sayısız zaferlerle süslediği tarih yolculuğunun en kutlu ve büyük adımlarında birisinin de hiç şüphesiz İstanbul'un fethi olduğunu söyledi.

Mesajında fetihte sadece şehrin değil gönüllerin de fethedildiğini söyleyen Ürkündaş, "567 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han önderliğinde gerçekleşen Fetih ile bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de feth edilmiştir . Fetih kolay değildir, Fetih sıradan askeri bir zafer değildir; Fetih bir ruhtur, fetih bir manadır. Bugün bütün çağlara ve bütün nesillere hitap eden evrensel bir meşaledir. Fetih 4 ayda Anadolu Hisarı'nı dikecek bir ruh sahibi olmaktır. Fetih çağının en büyük toplarını döktürecek bir aklı ve iradeyi ortaya koymaktır. Fetih gemileri karadan yürütecek bir azim ve strateji benimseye bilmektir. Elbette öte yandan fetih zulme karşı adaleti, baskı ve tahakküme karşı insan haklarını savunmaktır. Fetihte yağma yoktur, vahşet yoktur, dehşet yoktur, katliam yoktur. Fetih medeniyet kilidinin açılması, muzaffer ve müreffeh bir geleceğin müjdesi, karanlıkla aydınlığın yer değiştirmesidir. Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olan büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han ve onun kahraman askerlerini ve bu vatan uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA