Nuri Terliksiz: "Tek Hedefimiz Direkt Şampiyon Olmak"

Yılport Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Nuri Terliksiz, tek hedeflerinin direkt şampiyon olmak olduğunu söyledi.

Hem Samsun hem de Antalya kampının çok verimliği geçtiğini belirten Nuri Terliksiz, "Biz kamplara 'bizi bütün sezon taşıyan devre' olarak bakarız. Şu anda Samsun ile birlikte 20-25 günlük bir kamp ortamındayız. Kamplarımız çok verimli geçti. Bu süreçler hem enerji depolama hem de kaynaşma sürecidir. Yeni gelen arkadaşlar bizlere, bizler de onlara çabuk uyum sağladık. Bundan sonra lig başlıyor. Takımda şu anda herkes oynayacak düzeyde. Hocamız kime şans verirse herkes layıkıyla yerine getirecektir" dedi.

Amed Sportif Faaliyetleri ile galibiyet serisine başlamak istediklerini ifade eden Nuri Terliksiz, "Bizim 17 tane final maçımız kaldı. Maç sayısını uzatıp, play-off'lara kalmak istemiyoruz. Tek hedefimiz direkt şampiyon olmak. İkinci devre her maçımız zor geçecek. Çünkü hem düşmemeye hem de play-off'a kalmak isteyen takımlar olacak. Maçlar her takım için zor geçecek. Biz hedef takımız. Çünkü bir Samsunspor gerçeği var. Gelen transferler çok kaliteli. Bize herkes daha farklı hazırlanıyor. Amed bizim start maçımız ve inşallah ilk seri maçımız da orası olacak. Onun için ilk maça iyi başlamamız gerekiyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA