Nuri Şahin Türkiye'ye Yine Gelmedi, Werder Bremen'e Transfer Oldu

adamin ailesi herseyi almanyada ben olsam bende almanyada kalirdim. orda kaldi diye daha mi az milliyetci oldu??
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Transfer döneminde başlarında Galatasaray, son günlerinde ise adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Nuri Şahin, kariyerinde Bundesliga'da devam etme kararı aldı.
30 yaşında milli futbolcu, Borussia Dortmund'dan bir başka Bundesliga kulübü Werder Bremen'e transfer oldu.
Bugün Werder Bremen için sağlık kontrolünden geçecek Nuri Şahin'in transferi gün içinde resmileşecek.