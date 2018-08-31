Nuri Şahin Türkiye'ye Yine Gelmedi, Werder Bremen'e Transfer Oldu

İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Nuri Şahin, Alman ekiplerinden Werder Bremen'le el sıkıştı.

Transfer döneminde başlarında Galatasaray, son günlerinde ise adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Nuri Şahin, kariyerinde Bundesliga'da devam etme kararı aldı.

30 yaşında milli futbolcu, Borussia Dortmund'dan bir başka Bundesliga kulübü Werder Bremen'e transfer oldu.

Bugün Werder Bremen için sağlık kontrolünden geçecek Nuri Şahin'in transferi gün içinde resmileşecek.

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