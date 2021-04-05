Nuri Şahin'siz Antalyaspor, 3 puan arayacak
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Nuri Şahin'siz Antalyaspor, 3 puan arayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Nuri Şahin'siz Antalyaspor, 3 puan arayacak

FT Antalyaspor'da Nuri Şahin, sarı kart cezası nedeniyle DG Sivaspor karşısında forma giyemeyecek.

FT Antalyaspor'da Nuri Şahin, sarı kart cezası nedeniyle DG Sivaspor karşısında forma giyemeyecek. Akdeniz temsilcisi, yıldız futbolcudan yoksun çıkacağı müsabakada 3 puan arayacak.

Süper Lig'in 32. haftasında FT Antalyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 39 puanda kalan Güney ekibi, haftayı 12. sırada tamamladı. Ligin 33. haftasında DG Sivaspor'u ağırlayacak olan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmayı kazanarak düşme hattı ile arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor. Sivaspor hazırlıklarına ara vermeden başlayan Antalyaspor'da golcü oyuncu Gökdeniz Bayrakdar ve sarı kart cezalısı Nuri Şahin forma giyemeyecek. Takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan Nuri Şahin, takıma 3 asistlik katkı sağladı. Sezon başında Antalyaspor'a katılan yetenekli futbolcu, ligdeki ilk karşılaşmasında sonradan oyuna girerken, takımının diğer maçlarında ise sahaya hep ilk 11'de çıktı. Takımın adeta maestrosu olan Nuri, Ankaragücü karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

(İsa Akar/İHA)

Nuri Şahin'siz Antalyaspor, 3 puan arayacak
Nuri Şahin'siz Antalyaspor, 3 puan arayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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