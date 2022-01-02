Nuri Şahin: Şehrin bu kupayı ne kadar istediğinin farkındayız

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Beşiktaş ile Katar'da oynayacakları Turkcell Süper Kupa Finali'nde kupayı kazanmak istediklerini belirtti. Şahin, "Biz hazırız kupaya. Topun direkten içeri girip girmeyeceğini bilmiyorum ama hem takım, hem ben hem de kulüp şehrin bu kupayı ne kadar istediğinin farkındayız" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sezonun ilk yarısının ve kendi döneminin değerlendirmesini yaptı. Şahin, takımının Beşiktaş ile Katar'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa Finali öncesi düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 5 Ocak Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı, TSİ 20.45'te başlayacak.