Nuri Şahin, Galatasaray'dan 4 Yıl İçin 12 Milyon Euro İstedi

Yeni sezonda Şampiyon Ligi'nde mücadele edecek G.Saray'da transfer harekatı başladı. Gündemdeki isim Dortmund'ta forma giyen Milli yıldız Nuri Şahin… 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun 30 Haziran 2019'a kadar Alman Kulübü ile sözleşmesi bulunuyor. Ancak Dortmund yeni sezonda takımda düşünmediği Nuri'yi bonservis bedeli almadan yollamaya sıcak bakıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu kendisini isteyen G.Saray Yönetimine İstanbul'a gelme şartlarını iletti. Nuri Şahin, Cim-Bom'dan 3 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme istedi.

F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

Akşam'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılı idareciler, Nuri'ye bu kadar yüksek yıllık ücret ödemek istemiyor. Bu konuda Nuri Şahin ile görüşmeler sürüyor. Orta yol bulunduğu takdirde imzaların atılması bekleniyor. Avrupa'dan Liverpool, Roma ve Napoli 29 yaşındaki oyuncuyu isteyen takımlar arasında yer alıyor. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim ile iyi bir ilişkisi olan Nuri'nin ilk tercihi G.Saray. Milli yıldız ile F.Bahçe ve Beşiktaş'ta ilgileniyor. İki kulüpte oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

UEFA'NIN KARARI BEKLENİLİYOR

Dortmund formasıyla bu sezon 17 lig maçına çıkan Nuri Şahin 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Orta sahanın göbeği, ön libero ve zaman zaman da 10 numaralı bölgede forma giyen Nuri Şahin, 52 kez A Milli Takım forması giydi. Nuri Şahin Dortmund'tan önce 1 sezon da Real Madrid forması da giymişti. G.Saray Yönetimi, UEFA'dan 'Sattığın kadar al' cezası alırsa kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek.