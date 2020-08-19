HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Nuri Şahin, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 2 yıllığına renklerine bağladığı Nuri Şahin, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

19.08.2020 23:19 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:32

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un 2 yıllığına renklerine bağladığı Nuri Şahin, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Afyonkarahisar'da bir hafta kamp yapan kırmızı-beyazlılar, ikinci etap çalışmalarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı.

Antrenman öncesi, Antalyaspor Kulübünün transferini bugün duyurduğu Nuri Şahin ile kadroya dahil edildiği dün açıklanan Serdar Gürler, takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Lukas Podolski de yeni sezon öncesi takıma bugün dahil oldu.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan idman, büyük sahada 6 grup halinde yapılan aerobik temelli toplu oyunlarla tamamlandı.

Nuri Şahin, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor 3. Sayfa
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Güncel
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Otobüste maske takmayan kadın kendisini 'Doktorum takma dedi' diye savundu Yaşam
Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Yaşam
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi, ikinci testi de başarıyla geçti
Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi, ikinci testi de başarıyla geçti
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1 yıllığına anlaştı
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1 yıllığına anlaştı
Pendik'te evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Pendik'te evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Böbrek hastası kadın, diyaliz çıkışı boşandığı eşi tarafından bıçaklandı
Böbrek hastası kadın, diyaliz çıkışı boşandığı eşi tarafından bıçaklandı
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Ablası, 226 gündür kayıp olan Gülistan'la ilgili iki korkunç ihtimale dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Muharrem İnce Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Eser Yenenler Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Çocuk Eylül Silah Siirt
Şu an buradasınız: Nuri Şahin, Antalyaspor ile ilk antrenmanına çıktı - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 23:43:57. #1.15#
title