Nuri Killigil Parkı ve Anıtı Açıldı

Kafkas İslam Ordusu komutanı, milli savunma sanayi alanındaki ilk özel sektör temsilcisi Nuri Killigil adına yapılan park ve anıtın açılışı yapıldı.



15 Eylül 1918'de Bakü'yü Ermeni- Bolşevik işgalinden kurtaran Killigil'in adını taşıyan park ve anıt Sütlüce'de açıldı.



Açılış öncesi, Killigil ve arkadaşlarının Edirnekapı Şehitliğinde bulunan mezarları başında Kuran-ı Kerim okundu.



Parkın açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, Nuri Killigil'in askeri başarılarından ve savunma sanayisi konusunda yaptığı çalışmalardan bahsetti.



Birinci dünya savaşının sonunda Bolşevik ve Ermeni askerlerinin Azerbaycan'a saldırdığını, Osmanlı'nın buna sessiz kalmadığını ve müdahale ettiğini belirten Minder, şöyle konuştu:



"Osmanlı, Kafkas İslam Ordusunu kurdu ve başına Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Paşa'yı atadı. Kafkas İslam Ordusu 25 Mayıs'ta Gence'ye girdi. Hedef Bakü'yü kurtarmaktı. 26 Ağustos'ta Rus, Ermeni ve İngilizlere karşı kesin bir zafer kazanıldı. 14 Eylül sabahı saat 02.00 de Bakü'nün kurtuluş harekatı başlatıldı ve Kafkas İslam Ordusu 15 Eylül'de Bakü'ye girdi. Bu savaşta bin 130 askerimiz vatan için şehit düştü. Azerbaycan halkı bu kahraman orduyu ve onun kumandanı Nuri Paşa'yı hiç unutmadı. Bizler de bu kahramanları unutmamak için bugün buradayız. Uzun zaman tarihimizin birçok kahramanlarını ve kahramanlık destanlarını unuttuğumuz gibi Kafkas İslam Ordusunu ve Nuri Paşa'yı unutmuştuk. Ta ki araştırmacı yazar Atilla Oral'ın Nuri Killigil kitabını yazmasına kadar."



Killigil'in savunma sanayisine katkılarına da değinen Minder, "Bugün toplandığımız bu parkın yerinde paşaya ait mühimmat fabrikası vardı. Bu fabrikada üretilen mühimmat Türk Ordusu tarafından kullanıldığı gibi yurtdışına da ihraç ediyordu. Arap - İsrail savaşında, Araplara ve Filistinlilere buradan mühimmat sevk edildi." dedi.



1949'da fabrikada çıkan patlamada Killigil ile birlikte 6'sı itfaiyeci 28 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Minder, "Bu patlamayla sadece Nuri Paşa ortadan kaldırılmadı aynı zamanda kuruluş aşamasında olan Türk savunma sanayii de büyük darbe aldı. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası, Nuri Killigil'in mühimmat ve silah fabrikası bugün devam edebilmiş olsaydı Türkiye bugün için çok daha ileri bir noktada olacaktı." diye konuştu.



Açılış törenine Azerbaycan Kültür Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.