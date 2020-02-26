Nuri Kamburoğlu Moldova Milli Takım teknik ekibinde

26.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:03

Genç teknik adam uzun yıllar Fenerbahçe ve Antalyaspor forması giydikten sonra Türkiye Liglerinde antrenör olarak görev yapan Nuri Kamburoğlu'nu da teknik ekibine dahil etti. Fırat'ın yardımcısı olarak Moldova A Milli Futbol TakımındaUEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki Fransa ve İzlanda maçlarına Moldova Milli Takımı'nın başında çıkan Türk teknik adam Engin Fırat'ın ekibinde yer alarak, futbol otoritelerinden tam not aldı.

Nuri Kamburoğlu kısa sürede ciddi başarılar elde etti,özellikle Dünya Şampiyonu Fransa Milli Takımına kök söktüren Engin Fırat yönetiminde ki Moldova Milli Takımı ile bütün Avrupa da fark yaratarak Türk Takımlarının radarına girdi. TFF 1.Ekiplerinde teklif alan genç çalıştırıcı, devre arasında Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadı. Dünya Şampiyonasına katılma hedefi ile Moldova da kariyerini sürdürerek başarı çıtasını yükseğe taşımayı hedefliyor.Moldova görev yapmaktan ve gördüğü ilgiden bir hayli memnun olan Kamburoğlu, buradaki görevini başarılı şekilde noktalayıp,uluslararası arena da kazandığı tecrübeyi Türkiye de Teknik Direktör olarak değerlendirmek istiyor.Nuri Kamburoğlu'nun gönlünde yatan en büyük hedefi ise formasını giydiği Fenerbahçe SK'de Teknik Direktör olarak görev yapmak yatıyor.

Kaynak: Bültenler