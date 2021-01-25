Nuri Genç kimdir? Neden vefat etti? Kaç yaşındaydı, mesleği nedir?

Koronavirüs tedavisine yenik düşen Nuri Genç 91 yaşında hayatını kaybetti. Nuri Genç kimdir? Neden vefat etti? Kaç yaşındaydı, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

NURİ GENÇ KİMDİR?

1930 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Nuri Genç, çocukluk yıllarında Kur'an eğitimi aldı. Medreselerde hafızlık eğitimini tamamladı, Arapça öğrendi. İlk görevine fahri resmi statüyle Samsun'un Terme ilçesinde Kur'an öğreticisi olarak başladı. Ardından Piraziz'in Güney köyü ve Bozat beldesinde görev aldı. Bu görevlerinin ardından Bulancak'a resmi Kur'an öğreticisi olarak atandı. Burada 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldu.

NURİ GENÇ NEDEN VEFAT ETTİ?

Bölgede 'Nuri Hoca' olarak bilinen ve Karadeniz'in kanaat önderleri arasında yer alan emekli Kur'an kursu hocası Nuri Genç, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İlk olarak Giresun'da tedavi altına alınan Genç, durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 haftadır Ankara'da tedavi altında olan Genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç'in babası olan 'Nuri Hoca'nın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Nuri Genç için Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninin ardından Genç'in naaşı Piraziz ilçesine bağlı Tepeköy köyünde toprağa verildi.