Nuri Genç kimdir? Neden vefat etti? Kaç yaşındaydı, mesleği nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Nuri Genç kimdir? Neden vefat etti? Kaç yaşındaydı, mesleği nedir?

25.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:19
Nuri Genç kimdir? Neden vefat etti? Kaç yaşındaydı, mesleği nedir?

Koronavirüs tedavisine yenik düşen Nuri Genç 91 yaşında hayatını kaybetti. Nuri Genç kimdir? Neden vefat etti? Kaç yaşındaydı, mesleği nedir?

Koronavirüs tedavisine yenik düşen Nuri Genç 91 yaşında hayatını kaybetti. Nuri Genç kimdir? Neden vefat etti? Kaç yaşındaydı, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

NURİ GENÇ KİMDİR?

1930 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Nuri Genç, çocukluk yıllarında Kur'an eğitimi aldı. Medreselerde hafızlık eğitimini tamamladı, Arapça öğrendi. İlk görevine fahri resmi statüyle Samsun'un Terme ilçesinde Kur'an öğreticisi olarak başladı. Ardından Piraziz'in Güney köyü ve Bozat beldesinde görev aldı. Bu görevlerinin ardından Bulancak'a resmi Kur'an öğreticisi olarak atandı. Burada 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldu.

NURİ GENÇ NEDEN VEFAT ETTİ?

Bölgede 'Nuri Hoca' olarak bilinen ve Karadeniz'in kanaat önderleri arasında yer alan emekli Kur'an kursu hocası Nuri Genç, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İlk olarak Giresun'da tedavi altına alınan Genç, durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 haftadır Ankara'da tedavi altında olan Genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç'in babası olan 'Nuri Hoca'nın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

Nuri Genç için Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze töreninin ardından Genç'in naaşı Piraziz ilçesine bağlı Tepeköy köyünde toprağa verildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Altay Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Rus Türk Aralık İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nuri Genç kimdir? Neden vefat etti? Kaç yaşındaydı, mesleği nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 16:19:36. #1.14#
title