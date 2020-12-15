Nuri Çomu kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Nuri Çomu hayatı ve biyografisi nedir?
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Nuri Çomu kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Nuri Çomu hayatı ve biyografisi nedir?

15.12.2020 19:24 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:29
Nuri Çomu kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Nuri Çomu hayatı ve biyografisi nedir?

Nuri Çomu kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapmaktadır? Nerelidir? Nuri Çomu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NURİ ÇOMU KİMDİR?

Bir manifaturacının oğlu olarak 1935 yılında Osmaniye'de dünyaya gelen Nuri Çomu, aslen Malatya Darendelidir.İlk ve ortaokulu Osmaniye'de tamamladı. Adana Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi'nden yüksek ziraat mühendisi olarak mezun oldu. Okulu bitirdikten hemen sonra yoğun olarak ziraatla uğraşmaya başladı. Gerek bahçe gerekse tarla bitkilerinin tarımı ile iştigal etti. Daha sonra kayınpederi Mehmet Nuri Sabuncu'nun yanında Akdeniz İplik Fabrikası'nda yönetici olarak çalıştı.

Nuri Çomu, babasından ve kayınbabasından aldığı rol model ile Sunar Şirketler grubunun temellerini atmak için girişime başladı. İlk olarak 1974'te Sunar Çırçır ve Çeltik fabrikasını kurdu. Daha sonra un, yem, nişasta ve yağ sanayinde yatırımlar yaparak bölgemizde özellikle tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için yarım asrı aşkın süredir çiftçi, yatırımcı, sanayici ve yönetici olarak hizmet etti. Evli ve 4 çocuk sahibidir.

Hayırsever bir insan olan Nuri Çomu, başta Adana ve Osmaniye'de yaptırdığı veya yapımına önemli katkılar sağladığı; camiler, okullar, köprüler, hastaneler ve verdiği öğrenci bursları nedeniyle TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür ve bu ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdimi ile almıştır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 19:34:48. #1.14#
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