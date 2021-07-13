Nuri ÇOBAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Nuri ÇOBAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Hasköy sakinlerinden Merhum Mehmet Ali ÇOBAN'ın oğlu Kemal ve Lokman ÇOBAN'ın kardeşleri Temel ÇOBAN'ın babası Mehmet ÇELİK, Zekeriya CEBE, Murat GÜLOĞLU, Muhsin ve Emrullah KABAN'ın kayınpederleri Nuri ÇOBAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Temel ÇOBAN: 0535 270 02 09

13 Temmuz 2021, Salı

Kaynak: Habermetre