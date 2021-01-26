Nuri bilge ceylan kimdir? Nuri bilge ceylan filmleri nelerdir?
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Nuri bilge ceylan kimdir? Nuri bilge ceylan filmleri nelerdir?

26.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:24
Nuri bilge ceylan kimdir? Nuri bilge ceylan filmleri nelerdir?

Türkiye'de Yılmaz Güney'in 'Yol' filminden sonra Cannes Film Festivali'nde ödül alan ikinci yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dır. Farklı bakış açısını, izleyenlerin hemen anladığı filmlerinde kendini gösteren Nuri Bilge Ceylan kimdir? Nuri bilge ceylan filmleri nelerdir? merak ediyor.

26 Ocak tarihinde dünyaya gelen Nuri Bilge Ceylan filmlerdeki kadraj açısıyla usta yönetmenlere göz kırpması ve beslendiği kaynaklar bakımından günümüzde Türkiye'de ve dünyaya en çok tanınan yönetmenler arasındadır. Adını Cannes Film Festivali'nde aldığı ödülle dünyaya duyuran Nuri bilge ceylan kimdir? Nuri bilge ceylan filmleri nelerdir? sorularının yanıtı sizlerle.

Nuri bilge ceylan kimdir? Nuri bilge ceylan filmleri nelerdir?

NURİ BİLGE CEYLAN KİMDİR?

26 Ocak 1959 yılında dünyaya gelen Nuri Bilge Ceylan Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesinde iki yıl sinema eğitimi gördü. Boğaziçi Üniversitesindeki eğitimi sırasında üniversitenin fotoğrafçılık (BÜFOK), dağcılık ve mağaracılık kulüplerine katılarak, doğa etkinlikleri ile ilgilendi. Nuri Bilge Ceylan 1997'de ilk uzun metrajlı filmi olan ve başta Berlin Uluslararası Film Festivali olarak pek çok dünya festivalinde gösterilen üç bölümlü, otobiyografik ve pastoral Kasaba filmini, 1999 yılında da bir meta-film olan ve ilk iki filmdeki otobiyografik izleği sürdüren ve büyük başarı kazanan Mayıs Sıkıntısı'nı çekti.

Nuri bilge ceylan kimdir? Nuri bilge ceylan filmleri nelerdir?

Sinemaya Koza adlı kısa filmiyle adımını atan Nuri Bilge Ceylan bu filmiyle, Cannes Film Festivali'nin ilgili bölümüne katılma başarısını gösterdi. 2008 Cannes Film Festivali'nde küçük zaafların büyük yalanları doğurmasıyla parçalanan bir ailenin, gerçeklerin üzerini örterek bir arada kalma çabasını anlatan Üç Maymun filmiyle 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldı. Ödülü aldıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında "Bu ödülü birisine adamak istiyorum: Tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel ülkeme..." dedi. 2014 yılında ise yönetmenliğini yaptığı 'Kış Uykusu' filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen ikinci Türk yönetmen oldu. 64.sü düzenlenen Cannes Film Festivali'nde 'Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle büyük jüri ödülüne layık görüldü.

Nuri bilge ceylan kimdir? Nuri bilge ceylan filmleri nelerdir?

NURİ BİLGE CEYLAN FİLMLERİ NELERDİR?

Türkiye'nin en iyi yönetmenleri arasında olan Nuri Bilge Ceylan filmleri sizlerle.

1995 - Koza - Kısa film

1998 - Kasaba

2000 - Mayıs Sıkıntısı

2002 - Uzak

2006 - İklimler - Oyuncu olarak yer aldı.

2008 - Üç Maymun

2011 - Bir Zamanlar Anadolu'da

2014 - Kış Uykusu

2017 - Ahlat Ağacı

Nuri bilge ceylan kimdir? Nuri bilge ceylan filmleri nelerdir?

2021 - Kuru Otlar Üstüne

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