Nuri Alço taburcu oldu

KORONAVİRÜSE yakalanan usta oyuncu Nuri Alço, tedavisinin yapıldığı hastaneden taburcu oldu.

KORONAVİRÜSE yakalanan usta oyuncu Nuri Alço , tedavisinin yapıldığı hastaneden taburcu oldu.

Koronavisürse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço, sağlığına kavuştu. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.Taburcu edilen Nuri Alço hastaneden eşi Burcu Sezginoğlu ile birlikte ayrıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı