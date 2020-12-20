NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDEN KÜFÜR YEDİ?

Nurgül Yeşilçay, bir hayranının eşiyle telefonda konuşmasını istemesinden sonra küfür yediğini belirtti.& ; Oyuncu, "Kadına, 'Merhaba ben Nurgül' falan diyorum, kadın 'Hadi be oradan oros... diye bağırıyor!'... Meğer adam kadını aldatıyormuş" diyerek, yaşadığı ilginç olayı hayranlarıyla paylaştı.& ;

Kaynak: Snob Magazin