NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDEN KÜFÜR YEDİ?
20.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:17
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi
Nurgül Yeşilçay, bir hayranının eşiyle telefonda konuşmasını istemesinden sonra küfür yediğini belirtti.& ; Oyuncu, "Kadına, 'Merhaba ben Nurgül' falan diyorum, kadın 'Hadi be oradan oros... diye bağırıyor!'... Meğer adam kadını aldatıyormuş" diyerek, yaşadığı ilginç olayı hayranlarıyla paylaştı.& ;
Kaynak: Snob Magazin