NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDEN KÜFÜR YEDİ?
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NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDEN KÜFÜR YEDİ?

20.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:17
NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDEN KÜFÜR YEDİ?

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi

Nurgül Yeşilçay, bir hayranının eşiyle telefonda konuşmasını istemesinden sonra küfür yediğini belirtti.& ; Oyuncu, "Kadına, 'Merhaba ben Nurgül' falan diyorum, kadın 'Hadi be oradan oros... diye bağırıyor!'... Meğer adam kadını aldatıyormuş" diyerek, yaşadığı ilginç olayı hayranlarıyla paylaştı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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