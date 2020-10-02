Nureddin Sofi Türbesi'nde restorasyon sürüyor
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Nureddin Sofi Türbesi'nde restorasyon sürüyor

02.10.2020 14:35 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:38
Nureddin Sofi Türbesi'nde restorasyon sürüyor

Mut ilçesinde, Karamanoğulları Beyliğinin kurucusu Nureddin Sofi'nin Mut ilçesindeki türbesinde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Mut ilçesinde, Karamanoğulları Beyliğinin kurucusu Nureddin Sofi'nin Mut ilçesindeki türbesinde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları inceleyen Kaymakam Muammer Köken, gazetecilere yaptığı açıklamada, tescilli anıt Nureddin Sofi Türbesinin restorasyon projesinin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını ve restorenin devam ettiğini söyledi.

Köken, Dağ Caminin restorasyon çalışmalarının da yakın zamanda başlayacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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